عيد الفطر ..”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأحد، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الاثنين 2 ماي الجاري الموافق لفاتح شوال 1443 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال ، الذين أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وبمناسبة حلول فاتح شوال تتمنى جريدة “هبة بريس” لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0