فريق بلدية العيون النسوي يحط الرحال بالمملكة البلجيكية..

2022-05-01 / 22:31
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن طائرة حطت مساء أمس السبت 30 ابريل 2022، كان على متنها بعثة النادي البلدي النسوي لكرة القدم لمدينة العيون والتي حطت الرحال بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، بدعوة من نادي مولينبيك البلجيكي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على الساعة السادسة مساء بتوقيت بلجيكا.

وتأتي دعوة الفريق البلجيكي لممثل مدينة العيون بعد الشعبية الكبيرة التي بات يكستبها الفريق خاصة بعد مجموعة من الشركات والمباريات، التي سبق قام بها مع اندية من دول اسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وهو الشئ الذي جعل المسؤولين على نادي مولينبيك يصرون على لعب مباراة ودية مع النادي البلدي وعقد شراكة بين الفريقين.

ومن المنتظر أن يعرف برنامج زيارة النادي لبلجيكا مجموعة من الأنشطة المهمة ، والتي تروم إلى التعريف بالأساس بمما تزخر به مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، من بنية تحتية رياضية تتيح للمدينة تنظيم تظاهرات رياضية كبرى .

يذكر أن النادي البلدي سبق وأن واجه في وقت سابق فريق لاغاريتا دي لاس بالماس الإسباني، و فريق قدماء لاعبات برشلونة في مباراة إستعراضية بالمركب الرياضي الشيخ محمد الأغظف بالعيون.

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