الرئيس المصري إلى يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

هبة بريس -

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يعيده على جلالته وعلى الشعب المغربي الشقيق بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية الرئيس المصري “أدعو الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن ينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعبينا الشقيقين وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار”

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