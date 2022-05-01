أوكرانيا .. عملية إجلاء مدنيين من ماريوبل ترعاها الأمم المتحدة

هبة بريس - وكالات

تم اليوم إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي، مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي.

وقبل ساعات، كانت وكالة تاس الروسية للنباء أفادت أن 25 مدنيا بينهم ستة أطفال غادروا مجمع آزوفستال الصناعي حيث تقول كييف إن مئات من المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين لا يزالون يحتمون في شبكة أنفاق تعود إلى الحقبة السوفياتية.

وأشار بالامار إلى أن “كتيبة آزوف تواصل إزالة الأنقاض لإخراج المدنيين. نأمل بأن يستمر هذا الإجراء حتى نتمكن من إجلاء جميع المدنيين”.

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