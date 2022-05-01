الملك يبعث بطاقات تهنئة وتبريك إلى ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هبة بريس - و م ع

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بعث أمير المؤمنین، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بطاقات تهنئة وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمّن جلالة الملك هذه البطاقات أطيب متمنياته لهم بدوام الصحة والرخاء وأصدق دعواته لله سبحانه وتعالى بأن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بوافر الخير واليمن والبركات.

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