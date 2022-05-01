رسميا.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن يوم غد الإثنين أول أيام عيد الفطر بالمغرب

2022-05-01 / 19:50
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الاحد فاتح ماي، أن غدا الاثنين 2 ماي هو أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الاحد 29 رمضان المعظم 1443 هـ موافق فاتح ماي 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، هو يوم غد الاثنين 2 ماي 2022 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء”.

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‫7 تعليقات

  1. تقبل الله منا ومنكم الصيام و القيام و عيد مبارك سعيد لكل طاقم هبة بريس خاصة و لكل المسلمين

  3. قيل ان هلال اول يوم من شهر رمضان يظهر مرة واحدة بالعالم وتوجد فقط ليلة القدر واحدة فلماذا الاختلاف اذن.هذه مسؤولية المسؤولين أمام الله تعالى.

  4. عيد مبارك للطاقم الجريدة وقرائها ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
    تقبل الله طاعاتنا، وأتمَّ بالعيد فرحتنا، وأقرَّ أعيننا بنصر أمتنا وتحرير قدسنا أنشاء الله رب العالمين.

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