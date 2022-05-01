الصورة تعبيرية

بعد ركود بسبب الجائحة.. انتعاش قطاع التعمير بطنجة

2022-05-01 / 19:34
0
هبة بريس - و م ع

سجل قطاع التعمير والبناء انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2021 بعد ركود عانى منه خلال سنة 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد 19.

وأفادت معطيات للوكالة الحضرية لطنجة بأن عدد الملفات المعالجة في إطار الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجان الإقليمية للتعمير، شهد ارتفاعا خلال سنة 2021 بنسبة تفوق 32.73 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأضافت المعطيات، الواردة في التقرير الخاص بسنوات 2019 و 2020 و 2021 والمقدم برسم انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية، أن عدد الملفات المعالجة والتي تهم طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، انتقل من 2102 ملفا سنة 2020 إلى 2790 ملفا سنة 2021.

وكانت عدد الملفات الواردة على الشباك الوحيد قد سجل خلال سنة 2020 تراجعا بنسبة تفوق 33.58 في المائة مقارنة مع سنة 2019، والتي سجلت 3165 ملفا، وذلك بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 ، التي أثرت على دينامية قطاع التعمير والعقار بالجهة.

وبعد أن أشارت إلى أن مجموع الملفات المعالجة خلال الفترة من 2019 إلى 2021 يصل إلى 8057 ملفا، اعتبرت الوكالة الحضرية أن الارتفاع الملاحظ خلال السنة الماضية يعزى إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف مصالح الوكالة بتوافق تام مع المنظومة المحلية للرفع من وتيرة دراسة الملفات والإسراع في إبداء الرأي الموافق في الملفات العالقة لتحفيز الاستثمار.

لهذه الغاية ، أبرزت الوكالة أنها تعمل على تدبير بلورة تدبير مجالي مرن وعملياتي يرتكز على تدبير المساطر وعلى مقاربة استباقية تعتمد على المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والتعميرية والمعمارية للفرقاء المحليين والمهنيين والمهندسين المعماريين، وذلك من خلال الدراسة القبلية لملفات رخص التعمير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..تنسيق بين الأمن و”الديستي “يطيح بمورد زوارق لشبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة

طنجة ..تنسيق بين الأمن و”الديستي “يطيح بمورد زوارق لشبكات…

2022-05-01 / 18:18
Photo of ميارة : الاتفاق الاجتماعي يأتي نتيجة نضال مستمر ومتواصل للطبقة الشغيلة

ميارة : الاتفاق الاجتماعي يأتي نتيجة نضال مستمر ومتواصل…

2022-05-01 / 18:08
Photo of هزة أرضية بقوة 4,4 درجات بعرض ساحل الدريوش

هزة أرضية بقوة 4,4 درجات بعرض ساحل الدريوش

2022-05-01 / 17:36
Photo of فاتح ماي بطنجة ..ال”CDT” تعود للشارع ونقابات تحتفل من مقراتها ( فيديو )

فاتح ماي بطنجة ..ال”CDT” تعود للشارع ونقابات تحتفل من…

2022-05-01 / 17:30
Photo of الخصاص في الأساتذة الجامعيين يصل إلى البرلمان

الخصاص في الأساتذة الجامعيين يصل إلى البرلمان

2022-05-01 / 16:03
Photo of وسيلة إعلام إيطالية تعبر عن استنكارها لتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف

وسيلة إعلام إيطالية تعبر عن استنكارها لتجنيد الأطفال في…

2022-05-01 / 15:42
Photo of أمن بوجدور يفك لغز مجموعة من السرقات..

أمن بوجدور يفك لغز مجموعة من السرقات..

2022-05-01 / 15:08
Photo of الضمان الاجتماعي : 75.31 مليون درهم سنويا للمؤمنين المتضررين من كورونا

الضمان الاجتماعي : 75.31 مليون درهم سنويا للمؤمنين المتضررين…

2022-05-01 / 13:33
Photo of “الاتفاق الاجتماعي” ..إقرار لأول مرة بعطلة الأبوة

“الاتفاق الاجتماعي” ..إقرار لأول مرة بعطلة الأبوة

2022-05-01 / 12:54
Photo of متهم بالتسبب في مقتل شاب..منظمة حقوقية تتضامن مع شرطي البيضاء

متهم بالتسبب في مقتل شاب..منظمة حقوقية تتضامن مع شرطي…

2022-05-01 / 11:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق