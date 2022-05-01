تونس ..قيس سعيد يحدد موعد الاستفتاء لوضع دستور جديد للبلاد

هبة بريس - وكالات

قالت الرئاسة التونسية في بيان مساء يوم الأحد إنه سيتم إعداد دستور جديد لتونس والاستفتاء عليه في 25 يوليو القادم.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد بقصر قرطاج أستاذي القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى.

وتطرق اللقاء إلى “الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس”، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

كما تناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022، وفق البلاغ.

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