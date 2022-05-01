ميارة : الاتفاق الاجتماعي يأتي نتيجة نضال مستمر ومتواصل للطبقة الشغيلة

هبة بريس -

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، اليوم الأحد في الدار البيضاء ، أن اتفاق 30 أبريل 2022 يعد خطوة إيجابية نحو مأسسة الحوار الاجتماعي المنتج والمستدام وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وأبرز ميارة، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظمته هذه المركزية النقابية بمناسبة احتفائها بالعيد الأممي للعمال تحت شعار “نضال مستمر من أجل تحقيق عدالة اجتماعية”، أن هذا الاتفاق يعد جد مهم خاصة خلال هذه الفترة التي يعيش خلالها المغرب، كما معظم دول العالم، أوضاعا اقتصادية واجتماعية خاصة.

واعتبر الكاتب العام أن هذا الاتفاق، يأتي نتيجة نضال مستمر ومتواصل للطبقة الشغيلة، قابله انفتاح الحكومة وأرباب العمل على المركزيات النقابية، مبرزا أن الأمر يتعلق بميثاق لمأسسة الحوار الاجتماعي، يتضمن مجموعة من المكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة.

وأشاد ميارة بكون هذا الاتفاق تضمن كافة الملف المطلبي الذي تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن الأمر يتعلق بمطالب واقعية ومسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من جهة، وانتظارات وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية من جهة أخرى.

وأبرز أن تخليد فاتح ماي هذه السنة يأتي في ظل تحقيق المغرب لمكاسب على مستوى القضايا العادلة للبلاد، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي شهدت انتصارات متتالية للدبلوماسية المغربية بفضل السياسة الوجيهة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما يأتي الاحتفال هذه السنة يضيف ميارة، بطعم الاحتفاء بالمكتسبات الهامة في ظل هذا الاتفاق الجديد، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تبدأ أجرأت الاتفاق وميثاق الحوار الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة.

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