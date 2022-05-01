الصورة : النعم ميارة احتفالات فاتح ماي

ميارة : الاتفاق الاجتماعي يأتي نتيجة نضال مستمر ومتواصل للطبقة الشغيلة

2022-05-01 / 18:08
0
هبة بريس -

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، اليوم الأحد في الدار البيضاء ، أن اتفاق 30 أبريل 2022 يعد خطوة إيجابية نحو مأسسة الحوار الاجتماعي المنتج والمستدام وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وأبرز ميارة، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظمته هذه المركزية النقابية بمناسبة احتفائها بالعيد الأممي للعمال تحت شعار “نضال مستمر من أجل تحقيق عدالة اجتماعية”، أن هذا الاتفاق يعد جد مهم خاصة خلال هذه الفترة التي يعيش خلالها المغرب، كما معظم دول العالم، أوضاعا اقتصادية واجتماعية خاصة.

واعتبر الكاتب العام أن هذا الاتفاق، يأتي نتيجة نضال مستمر ومتواصل للطبقة الشغيلة، قابله انفتاح الحكومة وأرباب العمل على المركزيات النقابية، مبرزا أن الأمر يتعلق بميثاق لمأسسة الحوار الاجتماعي، يتضمن مجموعة من المكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة.

وأشاد ميارة بكون هذا الاتفاق تضمن كافة الملف المطلبي الذي تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن الأمر يتعلق بمطالب واقعية ومسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من جهة، وانتظارات وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية من جهة أخرى.

وأبرز أن تخليد فاتح ماي هذه السنة يأتي في ظل تحقيق المغرب لمكاسب على مستوى القضايا العادلة للبلاد، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي شهدت انتصارات متتالية للدبلوماسية المغربية بفضل السياسة الوجيهة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما يأتي الاحتفال هذه السنة يضيف ميارة، بطعم الاحتفاء بالمكتسبات الهامة في ظل هذا الاتفاق الجديد، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تبدأ أجرأت الاتفاق وميثاق الحوار الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد ركود بسبب الجائحة.. انتعاش قطاع التعمير بطنجة

بعد ركود بسبب الجائحة.. انتعاش قطاع التعمير بطنجة

2022-05-01 / 19:34
Photo of طنجة ..تنسيق بين الأمن و”الديستي “يطيح بمورد زوارق لشبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة

طنجة ..تنسيق بين الأمن و”الديستي “يطيح بمورد زوارق لشبكات…

2022-05-01 / 18:18
Photo of هزة أرضية بقوة 4,4 درجات بعرض ساحل الدريوش

هزة أرضية بقوة 4,4 درجات بعرض ساحل الدريوش

2022-05-01 / 17:36
Photo of فاتح ماي بطنجة ..ال”CDT” تعود للشارع ونقابات تحتفل من مقراتها ( فيديو )

فاتح ماي بطنجة ..ال”CDT” تعود للشارع ونقابات تحتفل من…

2022-05-01 / 17:30
Photo of الخصاص في الأساتذة الجامعيين يصل إلى البرلمان

الخصاص في الأساتذة الجامعيين يصل إلى البرلمان

2022-05-01 / 16:03
Photo of وسيلة إعلام إيطالية تعبر عن استنكارها لتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف

وسيلة إعلام إيطالية تعبر عن استنكارها لتجنيد الأطفال في…

2022-05-01 / 15:42
Photo of أمن بوجدور يفك لغز مجموعة من السرقات..

أمن بوجدور يفك لغز مجموعة من السرقات..

2022-05-01 / 15:08
Photo of الضمان الاجتماعي : 75.31 مليون درهم سنويا للمؤمنين المتضررين من كورونا

الضمان الاجتماعي : 75.31 مليون درهم سنويا للمؤمنين المتضررين…

2022-05-01 / 13:33
Photo of “الاتفاق الاجتماعي” ..إقرار لأول مرة بعطلة الأبوة

“الاتفاق الاجتماعي” ..إقرار لأول مرة بعطلة الأبوة

2022-05-01 / 12:54
Photo of متهم بالتسبب في مقتل شاب..منظمة حقوقية تتضامن مع شرطي البيضاء

متهم بالتسبب في مقتل شاب..منظمة حقوقية تتضامن مع شرطي…

2022-05-01 / 11:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق