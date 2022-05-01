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بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون لاقامة صلاة العيد

2022-05-01 / 17:54
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هبة بريس - الرباط

كشفت الهيئة الممثلة لمسلمي مدينة سبتة المحتلة، اليوم الأحد، فاتح ماي الجاري، أن صلاة عيد الفطر المقبلة ستُقام جماعة في مصلى “مارغاريتا” مع التقيد بالتدابير والاجراءات الوقائية.

وقالت الهيئة أنها تلقت الترخيص من السلطات المحلية لسبتة المحتلة، حيث قد تم إعداد المصلى من أجل أن يستقبل المصلين في عيد الفطر، مضيفة بأن الحافلات العمومية ستكون مجانا للمتوجهين للصلاة.

جدير بالذكر أن سلطات سبتة المحتلة ألغت اقامة صلاة العيد لسنتين متتاليتين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ، ومافرضته من اجراءات وتدابير وقائية واحترازية منعت التجمعات والتظاهرات.

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