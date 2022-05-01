فاتح ماي بطنجة ..ال”CDT” تعود للشارع ونقابات تحتفل من مقراتها ( فيديو )

هبة بريس - مكتب طنجة

بعد غياب دام لسنتين عن الشارع بسبب جائحة كورونا، شهدت احتفالات فاتح ماي بطنجة ، حضورا نقابيا باهتا، تمظهر في عدد الحضور القليل للطبقة العاملة والنشطاء السياسيين بشوارع المدينة.

واقتصر الحضور النقابي في عيد العمال الأممي ، على نشطاء محسوبين على الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي اختارت الاحتفال ، والانطلاق في مسيرة جابت شارع “البولفار” وصولا الى سور “المعكازين ” احتجاجا ضد “غلاء الأسعار وتحطيم القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين، مقابل رفع الدعم عن المحروقات وعن المواد الغذائية الأساسية والسكوت على الأسعار الفاحشة وتحكم اللوبيات في الأسواق.”

وعبرت النقابة عن رفضها ل ” تجميد الأجور والتعويضات وتغييب العدالة الضريبية وتدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وصعوبة الحصول على السكن اللائق بالثمن والشروط المناسبة”.

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