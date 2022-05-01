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اعتمدت نفس شروط المغرب ..سلطنة عمان تعلن غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر

2022-05-01 / 17:06
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هبة بريس - وكالات

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، أن غدا الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عمان، أعلنت مساء الجمعة، أن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شوال 1443 ستجتمع بديوان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ويتولى رئاسة الوزارة والشؤون الدينية الشيخ عبدالله بن محمد السالمي. وسبق للوزارة أن دعت المواطنين والمقيمين لتحري هلال شوال.

وأوصت بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا 19 بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات.

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