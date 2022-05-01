عبد اللطيف ميراوي

الخصاص في الأساتذة الجامعيين يصل إلى البرلمان

2022-05-01 / 16:03
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هبة بريس _ الرباط

وجّه عمر حجيرة، النائب البرلماني، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن التدابير المتخذة لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم العالي

وتحدث النائب البرلماني ذاته، في سؤاله الموجه لوزير التعليم العالي، حول أهمية تطوير وتأهيل قطاع التعليم العالي، وكذا الدور المحوري للأستاذ الجامعي داخل منظومة الجامعة المغربية وأهمية التحفيزات وتحسين ظروف العمل التي يمكن أن تكون لها وقع إيجابي على مردودية عمل الأساتذة والأطر داخل الجامعة.

و ساءل عمر حجيرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن استراتيجية الوزارة لمواجهة الخصاص في الأساتذة الجامعيين بمختلف الجامعات، متسائلا أيضا عن أسباب عدم تعيين عدد من المدراء التي بقيت مناصبهم شاغرة منذ مدة طويلة، وكذا مآل ملفات الترقيات المجمدة منذ سنوات، وكيف ستعمل الحكومة على إنهاء هاته الإكراهات والمشاكل في أقرب الآجال؟

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