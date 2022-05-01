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عيد العمال…متظاهرون يضرمون النار بحاجز في مدينة لايبزيغ الألمانية

2022-05-01 / 15:33
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هبة بريس _ وكالات

أشعل متظاهرون النار في حاجز أقاموه بمدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا عشية عيد العمال.
وقالت الشرطة إنه تم إرسال خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء إلى منطقة كونفيتز في لايبزيج وتم إخماد النيران مساء السبت.

وصرح متحدث باسم الشرطة إن 3 مركبات للشرطة تضررت، واستقر الوضع لاحقا.

وقال شاهد عيان إن المتورطين في الأحداث ألقوا حجارة رصف الطرق وزجاجات مملوءة بالقطران على مبان جديدة.

يشار إلى أنه في العام الماضي، وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومشاركين في مسيرات احتفالا بعيد العمال في عدة مدن ألمانية، في يوم جمع أعضاء من تياري اليسار واليمين الحشود للاحتجاج على كل شيء بداية من الظروف المجتمعية إلى القيود التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا.

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