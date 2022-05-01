موخاريق .. كل فاتح ماي يعود الوضع ويتفاقم وتتكرر الصورة

هبة بريس _ الرباط

قال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق،إن المملكة “مرت من ظروف حرجة جراء الأزمة الوبائية التي اجتاحتها منذ مارس 2020، والتي أدت الطبقة العاملة فاتورة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية

واكد موخاريق ان الفاتورة كانت كبيرة بعدما تم تسريح الآلاف من العاملات والعمال وتنامي البطالة وزادت الهشاشة .

ودعا الأخير إلى “إقرار سيادة اقتصادية لبلادنا، من شأنها أن تضمن لكل فئات الشعب المغربي أمنهم الغذائي وعيشهم الكريم”.

وأشار مخارق في كلمته إلى ضرورة “التخلص من التبعية الاقتصادية لأهواء الهيمنة المرتبطة بالرأسمال العالمي”، مردفا أن “الجماهير الشعبية تؤدي فاتورة الاضطرابات الجيوسياسية على الساحة الدولية”.

وأبرز مخارق في كلمته أنه كل مناسبة فاتح ماي، “يعود الوضع ويتفاقم وتتكرر الصورة التي يتحكم فيها منطق الأزمة، والتي انحصرت آثارها في التطاول على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية المقهورة

واشار إلى أنه “رغم استقرار الوضع الوبائي في بلادنا، لا زالت الأزمة الوبائية تتخذ ذريعة لتخفيض الأجور وتجميدها وإقرار مزيدا من المرونة واستباحة الحريات”.

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