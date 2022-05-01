الاتفاق الإجتماعي… هدايا للموظفين وهذه كلفتها المالية

هبة بريس _ الرباط

وقّعت الحكومة السبت، “اتفاقا اجتماعيا” مع النقابات الكبرى نصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص

يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحدث عن الكلفة المالية لبعض التدابير التي تضمنها الاتفاق على مستوى القطاع العام حيث تم الاتفاق على رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية. وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 191 مليون درهم، لفائدة 50 ألف مستفيد.

وتم الاتفاق على حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وتبلغ كلفة هذا الإجراء المالية السنوية 18 مليون درهم، لفائدة 3861 مستفيدا.

من بين ما اتُفق عليه رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، وقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 231 مليون درهم.

فيما تم الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، وقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل

على مستوى القطاع العام، تمت تسوية وضعية بعض فئات موظفي قطاع التعليم، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي. وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022، وفق ما ذكره السكوري.

بالنسبة لموظفي الصحة، بلغت كلفة تحسين وضعية الأطباء حوالي 1340 مليون درهم: زيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم. مقابل حوالي 807 مليون درهم لتسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات مهمة يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.

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