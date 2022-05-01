الجالية المغربية بإيطاليا منزعجة من “اختبار كورونا “وتطالب بإلغائه

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تساؤلات كثيرة ممزوجة بدرجات متفاوتة من الاستياء تنتاب عددا من المغاربة المقيمين بالخارج كلما فكروا في القيام بزيارة إلى وطنهم الأم، حيث تبقى الأسئلة معلقة دون أن يجدوا لها أجوبة أو حلولا واضحة تسمح لهم بشد الرحال من بلاد المهجر لقضاء العطلة الصيفية مع الأهل والأحباب بالمغرب.

ويرجع سبب الاستياء إلى بعض الإجراءات التي اعتمدتها السلطات المغربية لاستقبال القادمين من بلدان المهجر، خاصة ما يرتبط بضرورة اختبار كورونا PCR.

طالب المئات من أفراد الجالية المغربية بإيطاليا السلطات المغربية بإلغاء تحليل الـ PCR كشرط أساسي لدخول التراب الوطني، خاصة بعد التراجع الكبير للإصابات، واستفادة عدد كبير منهم من الخريطة الكاملة للتلقيح.

ويشكل استمرار فرض تحاليل الـ pcr عائقا بالنسبة للكثيرين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع ثمنه بجل الدول الأوروبية، حيث يتراوح في الأيام العادية بين 80 و100 أورو، فيما يرتفع إلى ما بين 120 حتى 150 أورو خلال عطل نهاية الأسبوع؛ وهو ما يثقل كاهل الراغبين في السفر، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسر متعددة الأفراد.

هذا في ضل إرتفاع شركات الطيران ثمن التذكرة، وقدمت عروضا ، تزامنا مع شهر رمضان وعطلة العيد للجالية المغربية وخلال هاته الفترة الممتدة على طول شهري أبريل وماي ، وهو ما يشجع الكثيرين على الرغبة في زيارة بلدهم وذويهم؛ لكن تبقى التحاليل عائقا، إذ إن ثمنها يضاعف ثمن التذكرة أحيانا إلى خمس أو ست مرات.

وتفاعلا مع الوضع المذكور، قالت فاطمة خلوق، مهاجرة مغربية وناشطة مدنية مقيمة في إيطاليا، وتوضح خلوق، ضمن تصريح أدلت به لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أن “الظروف تغيرت بالمقارنة مع السنة الماضية، إذ أصبحنا نتوفر الآن على جواز السفر الطبي (شهادة التلقيح)، والسؤال المطروح ما الغاية من اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد .

وتساءلت الناشطة المدنية نفسها: “لماذا لا يتم العمل فقط بجواز التلقيح ، كما فعلنا هنا في إيطاليا، حين السفر بين الجهات أحيانا، من تلقاء أنفسنا دون مراقبة، وكذلك من بلدان قريبة”، مضيفة: “ليست هناك مراقبة أكبر من الضمير الشخصي”.

وشددت فاطمة خلوق على أن “ترويج الموسم السياحي على حساب أفراد الجالية المغربية وغيرهم أمر معيب، وسيساهم في إلغاء أو تأجيل العديد من السفريات لمن يعيش رفقة والديه وأحبابه في الخارج؛ غير أنه يهون المال -بالنسبة إلى المغترب عن أهله- لأجل السفر والفوز بلحظة عناق الوالدة والوالد، وقضاء بعض الوقت مع الأخوة والأحباب والأصدقاء، بعد غياب لمدة ثلاث سنوات بسبب “كورونا””.

وعن مطالب الجالية المغربية الراغبة في زيارة الوطن خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، قالت خلوق، مخاطبة المسؤولين عن هذا الموضوع، “نريد فقط الوضوح في التواصل والمرونة أو سيكون الحل استقدام الوالدين هنا لمعانقتهم، حيث يبدو الأمر أسهل من السفر إلى دخول البلاد

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