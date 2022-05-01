تحذير للجالية من “سماسرة الكراء العشوائي للسيارات”

هبة بريس _ الرباط

اطلقت النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات تحذير طالبت فيه بأخذ الحيطة والحذر من الذين وصفهم بــ “سماسرة الكراء العشوائي”.

ونبهت ذات الجهة الى ان بعض السماسرة يعرضون على المواطنين سيارات شخصية لا تتوفر على الوثائق القانونية لكرائها، أو سيارات لوكالات عاجزة عن أداء دیونها لدى مؤسسات القروض والأبناك بعد صدور مذكرات بحث من أجل الحجز عليها.

وجاء في بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات بتيزنيت أن هذا الأمر يُعرض الزبون إما لخطر النصب والاحتيال بعد ضبط السيارة المحجوزة وضياع الزبون في حقوقه وامواله المدفوعة أو في أسوء من ذلك بتورط الزبون في مشاكل قانونية ، قد تصل لتلبسه بتهم جنائية رغم عدم وجود أي صلة له بها، وعدم امتلاكه لأي صفة قانونية تحميه بعد استغلاله من طرف السوق السوداء.

وأهاب البيان ذاته بـ”عموم المواطنين تفادي هذا النوع من التأجير، و رفض تسلم السيارات في الشوارع و المقاهي وتسلمها في مكاتب مرخصة قانونيا الكراء السيارات، كما ينبه الى ضرورة مراجعة عقد الكراء والتأكد من أن اسم الوكالة في عقد الكراء مطابق لاسم الوكالة في البطاقة الرمادية تجنبا لكل المخاطر المذكورة

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