المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل خيمة

2022-04-30 / 23:23
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

أشرف صباح اليوم السبت 30 ابريل 2022، السيد عبد السلام بيكرات والي جهة العيون الساقية الحمراء، مرفوقا بالسيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، على تدشين معلمة المدخل الغربي الجديد لمدينة العيون طريق السمارة.

وتم تصميم هذا المدخل، على شكل مجسم الخيمة كرمز من رموز التراث الحساني الأصيل، الذي يرمز الى الكرم و الجود، وحسن الضيافة، لينضاف بذلك إلى المدخل الغربي طريق المرسى الذي تم تدشينه منذ شهور قليلة، وتأتي هذه التدشينات في إطار مخطط التهيئة الحضارية، التي تشهده مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، بعد أن انخطرت جماعة العيون بشكل إيجابي في تنمية المنطقة عبر تنزيل المخطط الذي إلتزمت به الجماعة من أجل النهوض بالمدينة، وجعلها وجهة لمختلف الوافدين من خارج المغرب وداخله، كما أن مدينة العيون اصبحت تتوفر على بنية تحتية من شأنها أن تساهم في شكل كبير، في استقبال تظاهرات عالمية ووطنية في شتى المجالات.

هذا التدشين المميز حضره أيضا، والي أمن جهة العيون والقائد الجهوي للدرك الملكي بالجهة وكذا نواب وأعضاء المجلس الجماعي للعيون، إلى جانب أطر ومهندسي الجماعة بالإضافة إلى السادة ممثلي السلطة المحلية، والأمنية والعسكري.

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