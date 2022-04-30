طنجة..ضبط ثلاثينية بمحطة القطار وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر الشرطة المكلفة بتأمين محطة القطار و التابعة لمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم السبت 30 ابريل الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة للاشتباه في تورطها في ترويج و حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة القطار بمدينة طنجة، وهي في حالة تلبس بحيازة 370 قرص طبي مخدر من نوع “زيبام ”، فضلا عن حجز هواتف نقالة و مبلغ مالي مهم .
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
18 تعليقات
يجب تطبيق الإعدام لبائعي المخدرات وعدم التساهل معهم حتى يتم القضاء على المخدرات بصفة نهائية..
تحية لرجال الامن ورجال مكافحة المخدرات والجرائم المنضمة اعلمكم الله في محاربة مروجي المخدرات بانواعها لاللفساد والتعاطي حفظكم الله وراعاكم..
تشكراتنا لرجال الامن وفرق مكافحة المخدرات موفقين في مهام اليقضة والنتبه موفقين في القضاء على مروجي المخدرات..
تجار السموم اللهم واجعل كيدهم في نحرهم اللهم رجال الأمن ووفقهم في مهامهم عاجلا وليس آجلا آمين يارب العالمين..
تحية وتقدير عل المجهود الجبار الذي تبذلونه من أجل تطهير البلاد من المجرمين والفساد جزاكم الله خيرا إنشاءالله وفقكم الله ..
كل التقدير والاحترام لرجال مكافحة المخدرات والاقراص الهلوسة شكرا لكم على المجهودات المبذولة من أجل نشر الأمن والأمان لكل الناس وفقكم آلله وحفظكم من كل سوء..
حسبي الله ونعم الوكيل في تجار المخدرات تجار السموم وقتل الشباب يجب عدمهم وتطبيق أقصى العقوبات في حقهم..
اين مسؤولية الدولة ومؤسساتها وسهرها على ابناء هذا الوطن كيف تسللت هذه الأقراص وبدون علم رجال الجمارك …
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد بنا شرا والفراق البلاد والعباد في الأقراص المخدرة ..
من المسؤول عن انتشار المخدرات وسط الشباب؟! وما الهدف وراء ذلك لتدمير عقول الشباب و تخريب المجتمع وانتشار الجريمة و الفساد و القتل و الذي يؤلمني هو ان المغربي يقول أنا اخوك ويريد لاخيه الشر والعباد..
كل من ثبت حيازته للاقراص الهلوسة يجب إعدامه حتى يتسنى لنا حماية شباب وطننا الحبيب ..
بارونات كبار من المغرب والجزائر لتصدير السموم للشعبين لكي يبقوا في خمول وكسل وسكر والمسؤولين عايشين خارج الوطن ويحرضوا في شعبين مسالمين لا أعرف لماذا بعض المواطنين من كلا البلدين يبدؤون بالسب والشتم عند ظهور أي مشاكل سياسية أم أصبحتم تغارون على أوطانكم الان المخدرات تصدر إلى أروبا من المغرب عن طريق الجزائر وليبيا..
لابد من تطبيق حكم الاعدام فيحق هاؤولاء التجار المجرمين او نقول ان الدولة تساعدهم على قتل الشباب والأمن يتساهل معهم..
يجب حراسة الحدود والمراقبة لمنع الهجرة السرية والتهريب والمخدرات وقطع العلاقات مع الجار الذي يريد لنا سوء..
اللهم اهدي شبابنا الى الطريق المستقيم واتقوا الله في انفسكم شباب الغد ..
يجب على الدولة ان تتخد كل الاجراءات لتتمكن من القبض على المجرميين الذين يدخلون هاته السموم الى البلد..
يمطروننا بالأقراص المهلوسة التي تتسبب في الكوارث و الجرائم فخطر هذه الأقراص أفضع مليون مرة من الحشيش..
يجب تنفيد الحكم الاعدام في كل من يروج هاته المخدرات ..