طنجة..ضبط ثلاثينية بمحطة القطار وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة المكلفة بتأمين محطة القطار و التابعة لمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم السبت 30 ابريل الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة للاشتباه في تورطها في ترويج و حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة القطار بمدينة طنجة، وهي في حالة تلبس بحيازة 370 قرص طبي مخدر من نوع “زيبام ”، فضلا عن حجز هواتف نقالة و مبلغ مالي مهم .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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