لفتيت يدعو الولاة لضبط عدد سائقي سيارات الأجرة القانونيين
هبة بريس - الرباط
طالبت وزارة الداخلية العمال والولاة، الى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة، وإلغاء رخصة الثقة غير المستعملة، وكذا إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين.
ودعت الوزارة من خلال دورية لها الى تنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ومواصلة الإجراءات المتخذة لتعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني ، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
وأكدت الدورية ، على ضرورة ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارات الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
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3 تعليقات
قطاع سيارة الأجرة بالمملكة تعمه فوضى عارمة من كل الجوانب و يجب على السلطات المعنية التدخل السريع
اظن ان هذه المهمة يجب ان تناط بوزارة النقل حتى نترك الوقت للداخلية للاهتمام بمايسمونه بالامن والامان الذي يبدو اننا اتجهنا الى افتقادهما
بالفعل لمدا وزارة الداخلية يناط اليها ملف النقل هدا يعني ان فلسفة عملية النقل والتنقل في بلادنا لم تنضج ليصبح الهدف منها هو راحة المواطن وتنقله في ضروف مريحة وآمين وانما الهدف هو امني بالاساس هو ضبط تنقل المواطنين وتحركاتهم وهدا السبب هو الدي يجعل وزارة الداخلية وصية على القطاع بدل وزارة النقل.