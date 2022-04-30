أكادير : ميكانيكي يلفظ أنفاسه تحت إطار سيارة بورشته
ع اللطيف بركة : هبة بريس
لقي شخص أربيعيني مصرعه، بداخل ورشته الميكانيكية الكائنة بحي رياض السلام وسط مدينة اكادير، بعد سقوط سيارة على قفصه الصدري كان بصدد إصلاح محركها داخل ورشته.
الحادث خلف حالة من الحزن والآسى وسط زملائه في العمل، الذين صدموا من هول الحادث المروع.
وحلت لمكان الحادث عناصر الشرطة القضائية والعلمية و السلطة المحلية، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة بأمر من النيابة العامة المختصة ، فيما جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
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20 تعليقات
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
عظم الله اجر عائلته ، والهم ذويه الصبر والسلوان امين يارب العالمين..
الكلام في هذه الحادثة لايقدم ولا يؤخر، المهم نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرحم الميكانيكي وان يحتسبه من الشهداء الموت واحد والأسباب متعددة..
اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين وارزق أهله الصبر والسلوان ومزيدا من الشروط والسلامة الصحية ..
الشهود العيان في المغرب لابد لهم من إضافة بعض الفحم الخشبي اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة..
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمو ويصبر عائلته للاسف الشديد جل الاوراش الميكانيكية لا تتوفر على شروط السلامة الصحية نتمنى السلامة للجميع..
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..
عظم الله اجرهم ورزق اهله السلوان انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده .وانا لله وانا اليه راجعون..
أللهم ارحمه رحمة واسعه في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين يارب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون…
الله يرحمه.فقد انتهى اجله.وقدر االه ان يموت بذالك السبب.وليكون عبرة للاخرين لينتبهوا للاخطاء التي تقع في مثل هذه الورشات.في عدم التاكد.من سلامة ( لكريك)الرافع للسيارة.وان يتخذ الاحتياطات الامنية.ثم يتوكل على الله.مرة اخر. رحم الله الفقيد.ورزق اهله ودويه الصبر.وإنا لله وإنا إليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحيم يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلجنتي .صدق الله العظيم اللهم ارحمه واغفر له ..
الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه واغفر له يارب العالمين بعض الاخوان الميكانيكيين وباقي العمال الاخرين يجازيفون بارواحهم ..
نسأل الله عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة وان يسكنه فسيح جناته و الله يصبر اهله .وانا الله وانا اليه راجعون..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفرله و ارحمه واعفو عنه واكرم نزله واسكنه فسيح جناتك وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان يارب العالمين..
إن لله و إن إليه راجعون البقاء لله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم آرزقنا حسن الخاتمة يارب تلطف بينا وتجعله من الشهداء..
الله يرحمو ويحسن اليه ويجعل مسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهلو الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . اين الاسعاف والتدخل الطبي السريع لعلاج ما يمكن علاجه..
المفروض من الميكانيكيين اخذ الحيطة والحذر وعدم عرض ارواحهم للهلاك . رحم الله الفقيد..
الاسعافات الاولية معدومة عندنا في المغرب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين يارب العالمين..
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا مشهد مؤسف ان لله وان اليه راجعون ..
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك والوقوف بين يديك وارزقنا حسن الختام ولاتخزنا ولاتفضحنا اما الملأ . رحم الله الفقيد وجعل مثواه الجنة..
نتاسف لسماع مثل هاته الاخبار التي تحفز في نفوسنا . اللهم ارزق الجميع السلامة ..