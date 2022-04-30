أكادير : ميكانيكي يلفظ أنفاسه تحت إطار سيارة بورشته
ع اللطيف بركة : هبة بريس
لقي شخص أربيعيني مصرعه، بداخل ورشته الميكانيكية الكائنة بحي رياض السلام وسط مدينة اكادير، بعد سقوط سيارة على قفصه الصدري كان بصدد إصلاح محركها داخل ورشته.
الحادث خلف حالة من الحزن والآسى وسط زملائه في العمل، الذين صدموا من هول الحادث المروع.
وحلت لمكان الحادث عناصر الشرطة القضائية والعلمية و السلطة المحلية، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة بأمر من النيابة العامة المختصة ، فيما جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
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8 تعليقات
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
عظم الله اجر عائلته ، والهم ذويه الصبر والسلوان امين يارب العالمين..
الكلام في هذه الحادثة لايقدم ولا يؤخر، المهم نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرحم الميكانيكي وان يحتسبه من الشهداء الموت واحد والأسباب متعددة..
اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين وارزق أهله الصبر والسلوان ومزيدا من الشروط والسلامة الصحية ..
الشهود العيان في المغرب لابد لهم من إضافة بعض الفحم الخشبي اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة..
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمو ويصبر عائلته للاسف الشديد جل الاوراش الميكانيكية لا تتوفر على شروط السلامة الصحية نتمنى السلامة للجميع..
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..
عظم الله اجرهم ورزق اهله السلوان انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده .وانا لله وانا اليه راجعون..
أللهم ارحمه رحمة واسعه في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين يارب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون…