أكادير : ميكانيكي يلفظ أنفاسه تحت إطار سيارة بورشته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص أربيعيني مصرعه، بداخل ورشته الميكانيكية الكائنة بحي رياض السلام وسط مدينة اكادير، بعد سقوط سيارة على قفصه الصدري كان بصدد إصلاح محركها داخل ورشته.

الحادث خلف حالة من الحزن والآسى وسط زملائه في العمل، الذين صدموا من هول الحادث المروع.

وحلت لمكان الحادث عناصر الشرطة القضائية والعلمية و السلطة المحلية، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة بأمر من النيابة العامة المختصة ، فيما جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

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