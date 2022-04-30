وزارة الخارجية الهولندية تكذب لعمامرة : لم نناقش ملف الصحراء المغربية
هبة بريس - الرباط
وأشار وزير الخارجية الهولندي، فوبكي خوكسترو، بتغريدة أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول تعزيز العلاقات الهولندية الجزائرية، وضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، دون أن يذكر ان يكون قد ناقش موضوع الصحراء المغربية مع نظيره الجزائري .
لم يمضي الكثير على تغريدة وزير الخارجية الجزائري ، رمطان لعمامرة ، التي نشرها على حسابه بموقع تويتر ، أشار من خلالها الى مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الهولندي حول الصحراء المغربية ، قبل أن يكذبها الأخير عبر تغريدة له هو الآخر فند فيها ماجاء على لسان لعمامرة .
وأشار وزير الخارجية الهولندي، فوبكي خوكسترو، بتغريدة أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول تعزيز العلاقات الهولندية الجزائرية، وضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، دون أن يذكر ان يكون قد ناقش موضوع الصحراء المغربية مع نظيره الجزائري .
وقال لعمامرة في تغريدته ”أشكر زميلي وزير خارجية مملكة هولندا على إتاحة الفرصة لاستعراض الآفاق الواعدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية، وكذا تبادل وجهات النظر حول الأزمات في أوكرانيا، فلسطين والصحراء.”
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3 تعليقات
أينما حل هذا المعتوه فهو يناقش قضية الصحراء المغربية التي اصابتهم بالسعار و الخرف. الحمد لله العالم بأسره أصبح يعرف عن قرب بلد الكابرانات
نظام الكابرانات مبني على :
– الكذب
– الكره
-الحسد
– البغض
-الخرافة
– النفاق
– كل الصفات القبيحة
الكذب شيمة مؤكدة من شيم العصابة ،هذه العصابة التي تصبح وتمسي على الكذب . حبل الكذب قصير .
لا حول ولا قوة إلاّ بالله .