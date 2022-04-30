وزارة الخارجية الهولندية تكذب لعمامرة : لم نناقش ملف الصحراء المغربية

هبة بريس - الرباط

لم يمضي الكثير على تغريدة وزير الخارجية الجزائري ، رمطان لعمامرة ، التي نشرها على حسابه بموقع تويتر ، أشار من خلالها الى مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الهولندي حول الصحراء المغربية ، قبل أن يكذبها الأخير عبر تغريدة له هو الآخر فند فيها ماجاء على لسان لعمامرة .

وأشار وزير الخارجية الهولندي، فوبكي خوكسترو، بتغريدة أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول تعزيز العلاقات الهولندية الجزائرية، وضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، دون أن يذكر ان يكون قد ناقش موضوع الصحراء المغربية مع نظيره الجزائري .



وقال لعمامرة في تغريدته ”أشكر زميلي وزير خارجية مملكة هولندا على إتاحة الفرصة لاستعراض الآفاق الواعدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية، وكذا تبادل وجهات النظر حول الأزمات في أوكرانيا، فلسطين والصحراء.”

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