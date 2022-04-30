الصورة مركبة

وزارة الخارجية الهولندية تكذب لعمامرة : لم نناقش ملف الصحراء المغربية

2022-04-30 / 21:25
3
هبة بريس - الرباط

لم يمضي الكثير على تغريدة وزير الخارجية الجزائري ، رمطان لعمامرة ، التي نشرها على حسابه بموقع تويتر ، أشار من خلالها الى مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الهولندي حول الصحراء المغربية ، قبل أن يكذبها الأخير عبر تغريدة له هو الآخر فند فيها ماجاء على لسان لعمامرة .

وأشار وزير الخارجية الهولندي، فوبكي خوكسترو، بتغريدة أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول تعزيز العلاقات الهولندية الجزائرية، وضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، دون أن يذكر ان يكون قد ناقش موضوع الصحراء المغربية مع نظيره الجزائري .

وقال لعمامرة في تغريدته ”أشكر زميلي وزير خارجية مملكة هولندا على إتاحة الفرصة لاستعراض الآفاق الواعدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية، وكذا تبادل وجهات النظر حول الأزمات في أوكرانيا، فلسطين والصحراء.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قبيل “عيد الشغل”.. الحكومة توقع اتفاقا مع النقابات

قبيل “عيد الشغل”.. الحكومة توقع اتفاقا مع النقابات

2022-04-30 / 16:08
Photo of شنقريحة يطالب الجيش الجزائري باليقظة ويوجهه نحو “الحدود المغربية”

شنقريحة يطالب الجيش الجزائري باليقظة ويوجهه نحو “الحدود المغربية”

2022-04-29 / 22:33
Photo of خبير : ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا موضوع “شائك ومعقد”.

خبير : ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا موضوع…

2022-04-29 / 20:45
Photo of الحكومة الإسبانية: ملتزمون ببناء تحالفات في مجالات مختلفة مع المغرب

الحكومة الإسبانية: ملتزمون ببناء تحالفات في مجالات مختلفة مع…

2022-04-29 / 12:28
Photo of نقابة التعليم تخلد فاتح ماي بالدعوة للتوزيع العادل للثروات

نقابة التعليم تخلد فاتح ماي بالدعوة للتوزيع العادل للثروات

2022-04-29 / 12:07
Photo of المنصوري تتباحث بنيويورك مع نظيرتها الإسبانية

المنصوري تتباحث بنيويورك مع نظيرتها الإسبانية

2022-04-28 / 23:24
Photo of أخنوش يعين كريم اشنكلي منسقا جديدا لحزب الاحرار

أخنوش يعين كريم اشنكلي منسقا جديدا لحزب الاحرار

2022-04-28 / 23:12
Photo of المنصوري بالأمم المتحدة: المغرب انخرط في إصلاحات بنيوية

المنصوري بالأمم المتحدة: المغرب انخرط في إصلاحات بنيوية

2022-04-28 / 22:29
Photo of برلمان أمريكا الوسطى يرحب بالتفاهم الإسباني المغربي

برلمان أمريكا الوسطى يرحب بالتفاهم الإسباني المغربي

2022-04-28 / 20:42
Photo of بايتاس: الحوار الاجتماعي مع النقابات “يجري في مناخ جد بناء”

بايتاس: الحوار الاجتماعي مع النقابات “يجري في مناخ جد…

2022-04-28 / 16:46

‫3 تعليقات

  1. أينما حل هذا المعتوه فهو يناقش قضية الصحراء المغربية التي اصابتهم بالسعار و الخرف. الحمد لله العالم بأسره أصبح يعرف عن قرب بلد الكابرانات

  2. نظام الكابرانات مبني على :
    – الكذب
    – الكره
    -الحسد
    – البغض
    -الخرافة
    – النفاق
    – كل الصفات القبيحة

  3. الكذب شيمة مؤكدة من شيم العصابة ،هذه العصابة التي تصبح وتمسي على الكذب . حبل الكذب قصير .
    لا حول ولا قوة إلاّ بالله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق