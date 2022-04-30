جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر وكالة الأدوية الإفريقية
هبة بريس - متابعة
قالت مجلة جون أفريك ، في تقرير لها أن هناك تنافسا كبيرا بين ثلاث دول مغاربية ، ويتعلق الامر بكل من المغرب و تونس والجزائر لاستضافة مقر وكالة الأدوية الأفريقية.
وأشارت المجلة الفرنسية ، الى المغرب عبر في 3 فبراير ، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، على لسان ناصر بوريطة ، وزير الخارجية ، أن المملكة “مستعدة لاستضافة مقر الوكالة”.
بدوره قال الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث في 16 أبريل ، عن توفر بلاده عن الموارد البشرية اللازمة و اللوجستيك ، لاحتضان مقر وكالة الأدوية الأفريقية (AMA)”.
جون أفريك قالت أن استضافة مقر الوكالة الافريقية للأدوية مهم جدا لأي دولة ، حيث تعطي دفعة قوية للدبلوماسية الصحية.
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4 تعليقات
الجزائر مستعدة ان تنافس المغرب حتى وان لم تعرف على مادام ستنافسه
إذا ما حظي المغرب بشرف إحتضان المقر المذكور ربما تحركت الآلة الإعلامية الجزائرية لنتحدث عن تدخل الكوميدي الدبوز في الأمر!
لاارى ان هناك اي منافسة
ما دام المنافسين التونسي و الجزائري لا تتوفر فيهم الشروط الكافية كعدم الاستقرار السياسي فلا اعتبر ان هناك منافس للمغرب
أظن أن المملكة المغربية تتوفر فيها جميع الشرط من أمن وتقة وموقع واستمرارية في التواصل الجاد.