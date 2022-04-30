الصورة تعبيرية

جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر وكالة الأدوية الإفريقية

2022-04-30 / 20:58
4
هبة بريس - متابعة

قالت مجلة جون أفريك ، في تقرير لها أن هناك تنافسا كبيرا بين ثلاث دول مغاربية ، ويتعلق الامر بكل من المغرب و تونس والجزائر لاستضافة مقر وكالة الأدوية الأفريقية.

وأشارت المجلة الفرنسية ، الى المغرب عبر في 3 فبراير ، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، على لسان ناصر بوريطة ، وزير الخارجية ، أن المملكة “مستعدة لاستضافة مقر الوكالة”.

بدوره قال الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث في 16 أبريل ، عن توفر بلاده عن الموارد البشرية اللازمة و اللوجستيك ، لاحتضان مقر وكالة الأدوية الأفريقية (AMA)”.

جون أفريك قالت أن استضافة مقر الوكالة الافريقية للأدوية مهم جدا لأي دولة ، حيث تعطي دفعة قوية للدبلوماسية الصحية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون لاقامة صلاة العيد

بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون…

2022-05-01 / 17:54
Photo of إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

2022-05-01 / 09:49
Photo of المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل خيمة

المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل…

2022-04-30 / 23:23
Photo of المغربية بشرى بايبانو تنجح في تسلق أعلى قمة في جبال الهملايا

المغربية بشرى بايبانو تنجح في تسلق أعلى قمة في…

2022-04-30 / 18:51
Photo of سلا.. الأمن يوقف ثلاثينيا ويحجز 1290 قرص طبي

سلا.. الأمن يوقف ثلاثينيا ويحجز 1290 قرص طبي

2022-04-30 / 15:33
Photo of إدانة الناشطة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين

إدانة الناشطة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين

2022-04-29 / 17:23
Photo of الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

2022-04-28 / 23:02
Photo of فوضى أصحاب الجيليات الصفراء… “تَنزل تشْري خبزة تْخلَّص عليها جوج دراهم”

فوضى أصحاب الجيليات الصفراء… “تَنزل تشْري خبزة تْخلَّص عليها…

2022-04-27 / 12:21
Photo of الأمم المتحدة… البحرين تبرز دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية

الأمم المتحدة… البحرين تبرز دور لجنة القدس برئاسة جلالة…

2022-04-26 / 20:13
Photo of الميراوي: 75 بالمائة من الطلبة العائدين من أوكرانيا يدرسون الطب والصيدلة

الميراوي: 75 بالمائة من الطلبة العائدين من أوكرانيا يدرسون…

2022-04-26 / 11:30

‫4 تعليقات

  2. إذا ما حظي المغرب بشرف إحتضان المقر المذكور ربما تحركت الآلة الإعلامية الجزائرية لنتحدث عن تدخل الكوميدي الدبوز في الأمر!

  3. لاارى ان هناك اي منافسة
    ما دام المنافسين التونسي و الجزائري لا تتوفر فيهم الشروط الكافية كعدم الاستقرار السياسي فلا اعتبر ان هناك منافس للمغرب

  4. أظن أن المملكة المغربية تتوفر فيها جميع الشرط من أمن وتقة وموقع واستمرارية في التواصل الجاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق