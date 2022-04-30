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جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر وكالة الأدوية الإفريقية

2022-04-30 / 20:58
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هبة بريس - متابعة

قالت مجلة جون أفريك ، في تقرير لها أن هناك تنافسا كبيرا بين ثلاث دول مغاربية ، ويتعلق الامر بكل من المغرب و تونس والجزائر لاستضافة مقر وكالة الأدوية الأفريقية.

وأشارت المجلة الفرنسية ، الى المغرب عبر في 3 فبراير ، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، على لسان ناصر بوريطة ، وزير الخارجية ، أن المملكة “مستعدة لاستضافة مقر الوكالة”.

بدوره قال الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث في 16 أبريل ، عن توفر بلاده عن الموارد البشرية اللازمة و اللوجستيك ، لاحتضان مقر وكالة الأدوية الأفريقية (AMA)”.

جون أفريك قالت أن استضافة مقر الوكالة الافريقية للأدوية مهم جدا لأي دولة ، حيث تعطي دفعة قوية للدبلوماسية الصحية.

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