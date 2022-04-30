في الصورة نزار بركة

مساءلة “بركة” عن الإجراءات المتخذة لاستباق أزمة العطش بالمغرب

2022-04-30 / 20:41
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هبة بريس – الرباط

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي يرأسه النائب رشيد حموني، وزير التجهيز والنقل نزار بركة، حول الإجراءات الاستبقاية التي تعتزم الحكومة اتخاذها هذه السنة لمكافحة موجة الجفاف وقلة الأمطار .

وجاء في السؤال الذي تتوفر جريدة “هبة بريس” على نسخة منه، :”تمر بلادُنا من فترة تتسم بالجفاف، رغم التساقطات المطرية الأخيرة، حيث لا تتجاوز نسبة ملء السدود إلى حدود اليوم 34.3%، مقابل 51.3%خلال نفس اليوم من السنة الماضية، وذلك بتفاوتٍ بين الأحواض المائية. كما تعرف الفرشاة المائية استنزافاً متفاقماً“.

واسترسل بالقول :”ولأن موسم الصيف يقترب، وتقتربُ معه مخاطرُ انقطاع أو اضطراب التزويد بالماء الصالح للشرب في عددٍ من مناطق بلادنا، مع ما يُمكن أن يُسببه ذلك من مشاكل واحتجاجات اجتماعية، فإننا، وانطلاقاً من مسؤوليتكم في الرصد والاستباق والتدخل، نُسائلكم، السيد الوزير، عن لائحة المناطق (مدن أو جماعات) التي ستعرف خصاصاً استثنائيا فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب؟ “.

كما تم الاستفسار عن الإجراءات التي بصدد العمل عليها ميدانيا، بمعية الشركاء العموميين، من أجل تفادي أيِّ مشاكل عويصة بهذا الصدد (حفر آبار جديدة؛ ربط بالشبكة؛ محطات للتحلية؛ صيانة الشبكة؛ تعلية سدود…إلخ).

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