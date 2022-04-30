سطات…السكر العلني في رمضان يضع شاب وراء القضبان

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد بسرية سطات، تمكنت اليوم السبت من توقيف شاب للاشتباه قي تناوله لكمية من ماء الحياة ” الماحيا” في عز رمضان والعشر الأواخر.

وأضافت ذات المصادر، أن دورية للدرك الملكي بإحدى السدود القضائية، وفي إطار عملها الروتيني والتي بموجبه أوقفت سيارة أجرة كبيرة كانت قادمة من مركز أولاد سعيد في اتجاه مدينة سطات، وبعد التحقق من هويات ركابها، انثابتها شكوك حول تحركات مشبوهة لشاب، لتبين لها لاحقا أنه في حالة سكر في عز رمضان بعد احتسائه لكمية من مسكر ماء الحياة واحتفاظه بالباقي.

التفتيش التي خضع له الموقوف، أسفر عن كمية من ” الماحيا”، يرجح أن المشتبه فيه اقتناها من إحدى الجماعات القروية استعدادا لاحتسائها بعد عيد الفطر.

الدرك الملكي بأولاد سعيد، وبعد الاستشارة مع النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية تمهيدا لتقديمه على أنظار العدالة من أجل التهم الموجهة إليه..

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