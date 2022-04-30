عيد الفطر..مراقبة هلال شهر شوال 1443 ستكون يوم الأحد فاتح ماي

2022-04-30 / 20:09
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هبة بريس - متابعة

تنهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون يوم الأحد 29 رمضان المعظم 1443 هـ موافق فاتح ماي 2022 م.

راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537 -76 -11 -45
0537 -76 -09 -32
0537 -76 -05 -49
0537 -76 -89 -54
رقم الفاكس:

0537 -76 -17 -21

وكان بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية،قد اكد أن الإعلان الرسمي عن نتيجة مراقبة هلال الشهور القمرية، يصدر حصريا في بلاغ صادر عنها، ينشر في وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

ونبهت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن كل إعلان قبل ذلك هو إعلان مكذوب على الوزارة لا يليق بأي جهة إعلامية تحترم نفسها وتراعي قواعد المهنة.

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