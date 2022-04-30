مخاريق : “الاتفاق الاجتماعي مرحلة والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب”
علقت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، على الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، حيث وصفته بالمهم وخطوة من اجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن.
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، بعد سلسلة من المفاوضات،هو تجسيد لمخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الاتفاق “يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب”.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
4 تعليقات
عندك 74عام
واكتر من تلاتة عقود ونت لاصق على الكرسي
جميع مطالبك ومطالب اولادك واحفادك حققتيها
باش مزال تطالب
ربي كبير هو من يحقق مطالب عباده
هاد الكلب🐕🐕🐶🐩🐶هو سبب تفقير الشغيلة المرجو من جميع الشغيلة الانسحاب من هاته النكافة ليست نقابة
إن كنت مناضل فاعمل بمبدأ التناوب مع المناضل الأحرار النزهاء. ارحل هذا وقتك.
لعنة الله على الظالمين. بعتو الدراويش بابخس الثمن الله ياخذ فيكم الحق. ومزال كتصورو. ضركو علينا كمامركم صباحتو لله