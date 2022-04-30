في الصورة شكيب لعلج

رئيس “الباطرونا ” : “الاتفاق الاجتماعي متوازن للمقاولات ولاسيما للطبقة العاملة”

2022-04-30 / 19:00
3
هبة بريس - و م ع

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “متوازن” ويفتح صفحة جديدة في الحوار الاجتماعي.

واعتبر لعلج، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن هذا الاتفاق متوازن للمقاولات ولاسيما للطبقة العاملة، ويفتح صفحة جديدة من أجل بلورة اتفاقات متوازنة لمواصلة خلق فرص الشغل بالبلاد ومجابهة السياق الدولي الراهن.

وأشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، الذي تم التوصل إليه عقب سلسلة من المفاوضات طبعتها روح من المسؤولية والثقة، ينص على جدولة واضحة يتعين على جميع الأطراف احترامها لضمان السلم الاجتماعي.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من عزيز أخنوش، ولعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : ميكانيكي يلفظ أنفاسه تحت إطار سيارة بورشته

أكادير : ميكانيكي يلفظ أنفاسه تحت إطار سيارة بورشته

2022-04-30 / 22:05
Photo of العيون : مؤسسة أهل الرشيد الخيرية تسدل الستار على بطولة رمضان 1443 لكرة القدم..

العيون : مؤسسة أهل الرشيد الخيرية تسدل الستار على…

2022-04-30 / 21:29
Photo of مساءلة “بركة” عن الإجراءات المتخذة لاستباق أزمة العطش بالمغرب

مساءلة “بركة” عن الإجراءات المتخذة لاستباق أزمة العطش بالمغرب

2022-04-30 / 20:41
Photo of سطات…السكر العلني في رمضان يضع شاب وراء القضبان

سطات…السكر العلني في رمضان يضع شاب وراء القضبان

2022-04-30 / 20:20
Photo of مخاريق : “الاتفاق الاجتماعي مرحلة والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب”

مخاريق : “الاتفاق الاجتماعي مرحلة والنضال مستمر لتحقيق باقي…

2022-04-30 / 19:52
Photo of المعهد العالي للصحافة والاتصال يستضيف القائم بأعمال جمهورية العراق

المعهد العالي للصحافة والاتصال يستضيف القائم بأعمال جمهورية العراق

2022-04-30 / 19:11
Photo of الاتفاق الاجتماعي ..الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص

الاتفاق الاجتماعي ..الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام…

2022-04-30 / 18:22
Photo of الاتفاق الاجتماعي ..زيادة تعويضات الطفل الرابع والخامس والسادس

الاتفاق الاجتماعي ..زيادة تعويضات الطفل الرابع والخامس والسادس

2022-04-30 / 18:12
Photo of العودة للساعة الاضافية ..برلمانية تطالب الحكومة بالغاء التوقيت الصيفي

العودة للساعة الاضافية ..برلمانية تطالب الحكومة بالغاء التوقيت الصيفي

2022-04-30 / 18:00
Photo of أخنوش: الاتفاق الاجتماعي “مكسب مهم” لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة

أخنوش: الاتفاق الاجتماعي “مكسب مهم” لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة

2022-04-30 / 17:11

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق