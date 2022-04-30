في الصورة بشرى يبانو

المغربية بشرى بايبانو تنجح في تسلق أعلى قمة في جبال الهملايا

2022-04-30 / 18:51
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هبة بريس - وكالات

تمكنت المغامرة وبطلة رياضة تسلق الجبال المغربية ،بشرى بايبانو ،من إضافة إنجاز آخر إلى سجل إنجازاتها التي حققتها ما بين 2011 و2018 بعد تسلقها ،أول أمس الخميس، قمة أنابورنا بسلسلة جبال الهيمالايا الشهيرة.
ويوجد جبل انابورنا في سلسلة جبال الهيمالايا في نيبال الوسطى ، ويصل ارتفاعه الي 8091 متر (26545 قدم )، ويعرف بأنه واحدا من اخطر الجبال في العالم لمتسلقي الجبال. وأرخت بايبانو ،رئيسة اللجنة النسوية بالجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، لهذا الانجاز بنشر شريط فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي « ‘فايسبوك » وهي على قمة جبل انابورنا وتحمل عاليا العلم الوطني . و كتبت « الحمد لله تمكنت من تسلق جبل انابورنا ،واحد من أصعب الجبال في العالم . أهدي هذا الإنجاز لكل المغاربة وعلى رأسهم صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالخصوص المرأة المغربية والعربية والمسلمة .

شكرا للداعمين الذين وثقوا بي وكان لهم الفضل في تحقيق هذا التحدي الكبير ورفع راية المغرب عاليا فوق قمة انابورنا في الهيملايا ». وتعد بشرة بايبانو ،أو « قاهرة الجبال » ، أول مغربية تتسلق القمم السبعة، (كليمنجارو في إفريقيا (2011)، إلبروس في أوروبا (2012) ، أكونكاغوا في أمريكا الجنوبية (2014)، جبل ماكينلي في أمريكا الشمالية (2014)، بيراميدس كارستنزي في اسيانيا (2015)، افريست في اسيا (2017)، و فينسون في القطب الجنوبي (2018).

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‫3 تعليقات

  2. من الجيد ان تكون الانسان هواية كتسلق الجبال وهاذا ما يضفي على الحياة طعم بالخصوص بعد تحقيق انجازات

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