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الخليج ودول عربية أخرى تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

2022-04-30 / 18:37
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هبة بريس - وكالات

أعلنت العديد من الدول العربية أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر .

ففي المملكة العربية السعودية ذكر الديوان الملكي في بيان أن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وفي مصر أكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء استطلعت هلال شهرِ شوال لعام 1443 بعد غروب شمس اليوم السبت وتحقق لديها شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال ليكون يوم غد هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الاثنين أول أيام عيد الفطر.

من جهتها أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية الهلال في دولة الإمارات أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر .

وفي رحاب المسجد الأقصى المبارك اجتمعت دار الإفتاء الفلسطينية واكدت عدم ثبوت رؤية هلال شوال ليكون يوم غد هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الإثنين أول أيام عيد الفطر في فلسطين المحتلة.

وأعلنت أيضا دول الكويت وسوريا ومملكة البحرين وقطر واليمن ولبنان والعراق أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن غرة شهر شوال هي يوم الاثنين .

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