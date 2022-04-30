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الاتفاق الاجتماعي ..زيادة تعويضات الطفل الرابع والخامس والسادس

2022-04-30 / 18:12
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هبة بريس - الرباط

وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ومن بين أهم النقاط التي خلص اليها الاتفاق ، حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “مكسب مهم” لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة.

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‫6 تعليقات

  1. لم أفهم جيدا هل تم الاتفاق على خلاص الدراري الى خمسة او مجرد هضرة و كلام و الأمر يحتاج إلى مفاوضات و اتفاقيات؟؟

  2. هههه واشكون هدا للي غادي ازيد الطفل 4 5 6 فهاد الزمان غير زيدو
    1 2 3 . اي زيادة هي هذه في زيادة في سميك …

  6. الذي سيلد خمسة وستة،المسلم الذي يثق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه :فإنِّي مُكاثِرٌ بكم الأُمَمَيوم القيامة،
    الذي سيلد خمسة و ستة، من لا يقترض ليشتري سيارة يفتخر بها على الناس و هو اقساطها تقصم ظهره، و و و

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