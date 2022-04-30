مصرع 6 أشخاص في حادثة سير خطيرة بالقنيطرة

هبة بريس - الرباط

لقي 6 أشخاص مصرعهم ، زوال اليوم السبت 30 أبريل ، في حادثة سير خطيرة ضواحي مدينة القنيطرة .

وبحسب مصادر محلية فقد تسببت حادث اصطدام شاحنة بسيارة أجرة من الحجم الكبير، بالطريق الوطنية الرابطة بين القنيطرة وسيدي علال التازي بالقرب من جماعة سيدي عياش ، في مصرع ستة اشخاص واصابة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

واستنفر الحادث مختلف السلطات وعناصر الوقاية المدنية، حيث جرى نقل جثث الضحايا صوب مستودع الأموات بالقنيطرة، فيما تم نقل شخصين في حالة حرجة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الإدريسي لتلقي العلاجات الضرورية.

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