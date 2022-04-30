العودة للساعة الاضافية ..برلمانية تطالب الحكومة بالغاء التوقيت الصيفي

هبة بريس - الرباط

طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، من الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز اخنوش ، بالغاء الساعة الاضافية وذلك حفاظا على صحة المغاربة .

وقالت التامني في سؤال موجه لرئيس الحكومة ، عزيز أحنوش ، إن على الحكومة “الاستجابة لطلب إلغاء هذه الساعة، وتخليصه من المعاناة المترتبة بسبب الأضرار الناجمة عن الاختلال الذي يصيب حياة الأشخاص، ويؤثر على جودتها.”

واعتبرت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي، أن أصوات غالبية الشعب المغربي تعالت رافضة الساعة المضافة، وطالبت بإلغائها والتراجع عنها بشكل نهائي، لمخلفاتها السلبية على صحة وحياة المغاربة، مشيرة الى إنه حتى إذا سلمنا باعتبار ما وصفته الحكومة بـ “الابتكار “، استثمارا يرتبط بالاقتصاد الوطني وبالمخزون الطاقي للبلد، فلا يمكن أن يكون على حساب الاستثمار في العنصر البشري.

وأكدت النائبة البرلمانية ان“التراجع عن الساعة الإضافية، انتصارا لراحة وصحة المجتمع”، وتساءلت لماذا “تحولت الصيغة المعتمدة، قسرا، من توقيت صيفي إلى توقيت مستمر ودائم؟ ولماذا تتخلون عنها في شهر رمضان ؟ ولماذا نجد عدة دول تراجعت عنها بعد أن جربتها، وخلصت إلى آثارها السلبية على الجدوى والمردودية مثل الصين والأرجنتين وتونس وروسيا وأرمينيا وغيرها كثير؟”.

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