رسميا.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه

2022-04-30 / 16:48
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هبة بريس- وكالات

حقق نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد تغلبه على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد في الجولة 34 من عمر المسابقة.

سجل أهداف ريال مدريد رودريغو (الأول والثاني) ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث، وكريم بنزيما الهدف الرابع.

وحقق ريال فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وضمن بذلك ريال مدريد اللقب قبل 4 جولات من النهاية، بغض النظر عن نتائجه ونتائج برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد في الجولات الأربعة المتبقية من عمر الليغا.

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