إسبانيا تمدد إغلاق معبري سبتة ومليلية لمدة 15 يوميا

2022-04-30 / 12:43
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هبة بريس - الرباط

أعلنت السلطات الاسبانية، اليوم السبت، تمديد إغلاق سبتة ومليلية المحتلتين لمدة 15 يوما.

وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه سيتم تمديد إغلاق المعبرين إلى حين الانتهاء من شروط إعادة فتح مراكز الحدود عند الدخول والخروج بشكل منظم وتدريجي.

وأضافت الوزارة أن العملية تتعلق بإنهاء كافة التفاصيل والآليات التي تنظم إعادة فتح الحدود البرية.

هذا ويشار الى أن معبري سبتة ومليلية المحتلتين أغلقا منذ تفشي فيروس كورونا، وتقرر تمديد الإغلاق قبل أشهر بسبب الأزمة الدبلوماسية السابقة بين البلدين.

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