بمناسبة فاتح ماي.. الكهربائيون يوجهون رسائل قوية للمسؤولين عن تدبير القطاع

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت الجامعة الوطنية للطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عددا من الرسائل بمناسبة احتفالات فاتح ماي المقبل توصلت” هبة بريس” بنسخة من بيانها، أهمها الإعلان عن موقف صريح من المفاوضات الجارية من أشهر حول إصلاح قطاع الكهرباء.

وقالت الجامعة في بيانها أنها تخلد فاتح ماي لهذه السنة، وقطاع الكهرباء لازال هدفا مغريا لأطماع كبريات الشركات ومكاتب الدراسات في المجال، والتي لا ترى الحل لإشكالية الطاقة في البلاد إلا بمواصلة إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء، كضامن لخدمة عمومية اجتماعية، الفئات الشعبية اليوم وغدا هي في أمس الحاجة إليها.

وأضافت ذات الجامعة، أن المفاوضات ماراطونية مع الأطراف الحكومية المعنية وإدارة المكتب دخلت في عدد من المتاهات.

وأكدت الجامعة أن المفاوضات انطلقت في أجواء إيجابية وقطعت أشواطا مهمة، لكنها اليوم تصطدم مع النوايا المعلنة بمحاولة إبعاد الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، كصوت نضالي مزعج، من المشهد المتصور للشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وأعلنت الجامعة ان المفاوضات تروم تفويت أصول المكتب وأطره ومستخدميه في التوزيع، مع التنصل من كل المتأخرات المترتبة عن الاستثمار في تلك الأصول، وكذا من المساهمة في سد العجز المزمن للصندوق المشترك للتقاعد، دون الحديث عن المساهمة في تمويل ميزانية مجلس الأعمال الاجتماعية.

وأعلنت الجامعة عن رفضها لأي مفاوضات تمهد لضبط الخريطة النقابية أو المساس بالنظام الأساسي للكهربائيين مستقبلا، مؤكدة انها مفاوضات “لا تلزمنا مخرجاتها ولن نسا فيهم في تنزيلها”.

من جهة أخرى، أكدت الجامعة أن التزام (الشركات الجهوية المزمع إحداثها) بالإسهام في تمويل إشكالية التقاعد وميزانية الأعمال الاجتماعية شرطان محددان لمصير مسلسل المفاوضات.

وأبرزت الجامعة بانها ستظل ملتزمة بالروح الإيجابية التي طبعت اجتماع انطلاق المفاوضات، والحرص على إنجاح باقي أطواره .

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