بعد 5 سنوات من أعمال الترميم.. إعادة افتتاح ساعة بيغ بن في لندن

2022-04-30 / 11:54
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هبة بريس - وكالات

تمت في لندن إعادة افتتاح ساعة “بيغ بن” بعد 5 سنوات من أعمال الترميم، وبدأ وجه الساعة الأخير في برج إليزابيث يظهر الوقت الصحيح مرة أخرى.

وذكرت صحيفة “Mail Online” أن إزالة السقالات من الموقع تمت في نهاية عام 2021 ، ولكن بعد ذلك، لاحظ المارة أن وجه الساعة الغربي عالق في موضع الساعة 12. بعد ذلك استمر العمل على ترميمها. على مدى السنوات الخمس الماضية خضعت ألية الساعة والجرس لبرج بيغ بن لمشروع تجديد كبير.

وشارك في أعمال ترميم البرج شركات الساعات من جميع أنحاء بريطانيا. وبلغت تكلفة الأعمال 80 مليون جنيه أستراليني. واتضح خلالها أن الأضرار التي ألحقها القصف الألماني للبرج وساعته الشهيرة في أثناء الحرب العالمية الثانية كانت أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا.

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