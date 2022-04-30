الجزائر.. توقيف المعارض كريم طابو

2022-04-30 / 10:13
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هبة بريس - وكالات

أوقفت الشرطة الجزائريّة، الجمعة، المعارض السياسي كريم طابو الذي سبق سجنه مرارا باعتباره أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام، بحسب ما أفادت منظّمتان حقوقيّتان.

وأعلنت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك أنّه “تمّ توقيف كريم طابو بمنزله من طرف الشرطة”.

وأكّدت الرابطة الجزائريّة للدفاع عن حقوق الإنسان الخبر، قائلةً إنّها “لا تعرف حاليا سبب توقيفه”.

كان آخر نشاط لطابو، الموضوع تحت الرقابة القضائيّة، مشاركته الخميس في تشييع جنازة المناضل حكيم دبازي الذي توفّي خلال سجنه الأسبوع الماضي وهو ما أثار استنكار المناضلين الحقوقيّين.

وندّد طابو بشدّة باعتقال ناشطي الحراك وبـ”التُهم الثقيلة” التي توجّه إليهم.

وكتب على صفحته في فايسبوك “إنّ السلطة تتحمّل كلّ المسؤوليّة في وفاة دبازي (…) المناضل البسيط المُحبّ لوطنه والأب لثلاثة أطفال”.

ولم تُصدر السلطات أيّ تعليق على وفاة السجين.

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تعليق واحد

  1. بلد الكابرانات بلد الفوضى العسكر يخنقون البلاد وسيضعونها في قعر الهاوية !!!

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