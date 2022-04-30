لقجع: عازمون على تنظيم أفضل نسخة لكأس أمم افريقيا للسيدات

هبة بريس

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع ، مساء الجمعة في سلا ، أن المغرب ، الذي سيستضيف منافسات الادوار النهائية لكأس أمم افريقيا للسيدات في الفترة من 2 إلى 23 يوليوز المقبل، عاقد العزم على تنظيم أفضل نسخة لهذه المسابقة في تاريخ الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم .

و شدد السيد لقجع في كلمة ترحيبية خلال حفل إجراء قرعة الأدوار النهائية لمسابقة كأس أمم افريقيا للأمم ( المغرب 2022 ) ،التي جرت اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة ( سلا) على أن هذا الموعد الرياضي “يشكل مناسبة لتطوير كرة القدم النسوية في افريقيا ، القارة التي تزخر بالمواهب النسائية و تسترعي اهتمامنا و انخراطنا في تطويرها “.

و أضاف أن هذه التظاهرة الرياضية تترجم ايضا إرادة المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لجعل المرأة في صلب اهتمام كل نشاط عمومي و تطوير مجال كرة القدم و الرياضة النسوية عموما .

جدير ذكره أن قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات لكرة القدم ( المغرب 2022 ) ، وضعت المنتخب الوطني المغربي ضمن المجموعة الأولى الى جانب منتخبات بوركينافاسو و السينغال و أوغندا .

و يستهل المنتخب المغربي النسوي مبارياته بمواجهة منتخب بوركينافاسو على أن يواجه في المباراة الثانية منتخب السينغال وفي المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب أوغندا.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى: المغرب -بوركينا فاسو – السينغال – أوغندا

المجموعة الثانية : الكاميرون -زامبيا – تونس – الطوغو

المجموعة الثالثة : نيجيريا -جنوب افريقيا – بورندي- بوتسوانا.

جدير ذكره أنه لأول مرة في تاريخ النهائيات التي انطلقت عام 1991، ستتأهل المنتخبات الأربع الأولى مباشرة لنهائيات كأس العالم بأستراليا ونيوزيلاندا صيف عام 2023.

و تجرى المباريات موزعة على ملاعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، والمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط ،والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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