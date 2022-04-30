طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول بعض القطرات المطرية المتبقية و المحلية فوق المنطقة الشرقية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي ربوع المملكة.

وسيلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة، خلال النهار، بكل من شمال و شرق البلاد، مع تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بصفة محلية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستسجل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من مناطق طنجة و الغرب و السواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 4 و 9 درجات بكل من الأطلس، والريف و المنطقة الشرقية، و ما بين 15 و 21 درجة بمناطق الغرب و سوس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد و بالأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 9 و15 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستشهد رجات الحرارة العليا، ارتفاعا بوجه عام.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والعيون، فيما سيكون هائجا بالجنوب.

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