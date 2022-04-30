مقتل إسرائيلي وفلسطيني في الضفة

هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، وقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرييل شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل إسرائيلي يبلغ من العمر عشرين عاما، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة.

وقال الجيش في بيان “إن شخصين مشتبها بهما كانا يستقلان سيارة وصلا إلى مدخل مستوطنة أرييل وأطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة ثم لاذا بالفرار”.

وأوضح أن قوات الجيش والشاباك بدأت بملاحقة المشتبه بهم، إلى جانب تفعيل جهود استخباراتية واسعة وإغلاق طرقات في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مقاتلين من “لواء الكوماندوز ودورية مظليين والكتيبة 636” بدأوا بعمليات البحث.

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