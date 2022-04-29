إدارة السجن المحلي بجرسيف تخلد الذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة للسجون

هبة بريس _ جرسيف

احتفت إدارة السجن المحلي بجرسيف، يومه الجمعة 29 ابريل 2022 على غرار باقي المؤسسات السجنية، بالذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وجاء احتفال اليوم، مناسبة سنوية للاحتفاء بموظفي هذا القطاع، واستعراض ماتحقق من تحولات في تدبير قطاع السجون، وفرصة للوقوف على الادوار التي تضطلع بها المندوبية العامه في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، والتذكير بالاوراش الحكومية الرامية الى فرض الامن والانضباط وتكريس البعد الامني والاصلاحي والادماج للمؤسسات السجنية.

وافتتح برنامج الاحتفال بذكرى تأسيس المندوبية العامة بتحية العلم بالساحة الشرفية داخل المؤسسة السجنية، تلتها قراءة ايات بينات من الذكر الحكيم، ثم القيت كلمة مدير المؤسسة التي اشاد من خلالها بعمل المندوبية العامة على المستوى الامني والاصلاحي والادماج بمواصلة تفعيل الاوراش ودعم الاخلاقيات بالوسط السجني وتكريس الحكامة الجيدة، مشيرا إلى جهود موظفي القطاع ومساهمتهم الفعالة وما قدموه من تضحيات جبارة، مؤكدا انه وجب النظر بعين منصفة وعادلة لهذه الجهود والتضحيات الجسام، التي يقوم بها موظف السجن، مع اختلاف مهامهم ودرجاتهم في سبيل تحقيق امن المؤسسات السجنية، والمساهمة في الامن العام لتاهيل نزلاؤه.

وتميز اللقاء، الذي حضره عدد من ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح الخارجية ، وجمعيات المجتمع المدني، بتكريم موظف وموظفة بالسجن المحلي بجرسيف ، تقديرا لسلوكهما ومردوديتهما وجهودهما في أداء مهامهما داخل المؤسسة كذا تكريم موظف اخر أحيل على التقاعد.

كما شمل الحفل عرض شريط حول منجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2021 ، من حيث تدبير الموارد البشرية وأنسنة ظروف الاعتقال ، والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية .

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