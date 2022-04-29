شنقريحة يطالب الجيش الجزائري باليقظة ويوجهه نحو “الحدود المغربية”

هبة بريس _ الرباط

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، من القوات الجزائرية المنتمية للناحية العسكرية الثالثة المقابلة للحدود المغربية، بضرورة ” التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر ”

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية،قول السعيد شنقريحة خلال زيارة العمل والتفتيش التي قام بها إلى القطاع العملياتي الأوسط بالناحية العسكرية الثالثة أمس الخميس.

و هذه المنطقة تعتبرها الجزائر حساسة على اعتبار انها تقع على مقربة من منطقة تندوف التي يوجد فيها مقر جبهة “البوليساريو” الانفصالية..

وتخيم أجواء التصعيد والقطيعة بين الجزائر والمغرب كما تبدو قنوات التواصل والحوار بين قيادتي البلدين شبه منقطعة.

ويخشى مراقبون من انزلاق نحو الأسوأ، وهو ما يطرح فكرة البحث عن دور تاريخي و”عملية جراحية” في العلاقات.

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