السعيد شنقريحة

شنقريحة يطالب الجيش الجزائري باليقظة ويوجهه نحو “الحدود المغربية”

2022-04-29 / 22:33
42
هبة بريس _ الرباط

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، من القوات الجزائرية المنتمية للناحية العسكرية الثالثة المقابلة للحدود المغربية، بضرورة ” التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر ”

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية،قول السعيد شنقريحة خلال زيارة العمل والتفتيش التي قام بها إلى القطاع العملياتي الأوسط بالناحية العسكرية الثالثة أمس الخميس.

و هذه المنطقة تعتبرها الجزائر حساسة على اعتبار انها تقع على مقربة من منطقة تندوف التي يوجد فيها مقر جبهة “البوليساريو” الانفصالية..

وتخيم أجواء التصعيد والقطيعة بين الجزائر والمغرب كما تبدو قنوات التواصل والحوار بين قيادتي البلدين شبه منقطعة.

ويخشى مراقبون من انزلاق نحو الأسوأ، وهو ما يطرح فكرة البحث عن دور تاريخي و”عملية جراحية” في العلاقات.

ما رأيك؟
المجموع 27 آراء
23

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحلوطي عن ” الاتفاق الإجتماعي” ..لايشرفنا توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقات

الحلوطي عن ” الاتفاق الإجتماعي” ..لايشرفنا توقيع مثل هذا…

2022-05-01 / 14:39
Photo of موخاريق .. كل فاتح ماي يعود الوضع ويتفاقم وتتكرر الصورة

موخاريق .. كل فاتح ماي يعود الوضع ويتفاقم وتتكرر…

2022-05-01 / 14:16
Photo of توشيح السفير السابق لموريتانيا بالمغرب بالوسام العلوي من درجة قائد

توشيح السفير السابق لموريتانيا بالمغرب بالوسام العلوي من درجة…

2022-05-01 / 12:07
Photo of وزارة الخارجية الهولندية تكذب لعمامرة : لم نناقش ملف الصحراء المغربية

وزارة الخارجية الهولندية تكذب لعمامرة : لم نناقش ملف…

2022-04-30 / 21:25
Photo of قبيل “عيد الشغل”.. الحكومة توقع اتفاقا مع النقابات

قبيل “عيد الشغل”.. الحكومة توقع اتفاقا مع النقابات

2022-04-30 / 16:08
Photo of خبير : ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا موضوع “شائك ومعقد”.

خبير : ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا موضوع…

2022-04-29 / 20:45
Photo of الحكومة الإسبانية: ملتزمون ببناء تحالفات في مجالات مختلفة مع المغرب

الحكومة الإسبانية: ملتزمون ببناء تحالفات في مجالات مختلفة مع…

2022-04-29 / 12:28
Photo of نقابة التعليم تخلد فاتح ماي بالدعوة للتوزيع العادل للثروات

نقابة التعليم تخلد فاتح ماي بالدعوة للتوزيع العادل للثروات

2022-04-29 / 12:07
Photo of المنصوري تتباحث بنيويورك مع نظيرتها الإسبانية

المنصوري تتباحث بنيويورك مع نظيرتها الإسبانية

2022-04-28 / 23:24
Photo of أخنوش يعين كريم اشنكلي منسقا جديدا لحزب الاحرار

أخنوش يعين كريم اشنكلي منسقا جديدا لحزب الاحرار

2022-04-28 / 23:12

‫42 تعليقات

  1. ةبح الله سعيك الطغمة العسكرية الجزائرية المتحكمة في الجزائر ، لا هم لهؤلاء العسكر سوى الفتنة. لعن الله من يوقدها وبالخصوص في أيام وشهور الله المباركة. اللهم اننا نعوذ بك من شرورهم واجعل كيدهم في نحورهم.

  2. احدرك يا شنكريحة ان تلعب بالنار مع القوات المسلحة المغربية فستكون هذه نهايتك وقواتك معا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق