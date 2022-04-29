شنقريحة يطالب الجيش الجزائري باليقظة ويوجهه نحو “الحدود المغربية”
هبة بريس _ الرباط
طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، من القوات الجزائرية المنتمية للناحية العسكرية الثالثة المقابلة للحدود المغربية، بضرورة ” التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر ”
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية،قول السعيد شنقريحة خلال زيارة العمل والتفتيش التي قام بها إلى القطاع العملياتي الأوسط بالناحية العسكرية الثالثة أمس الخميس.
و هذه المنطقة تعتبرها الجزائر حساسة على اعتبار انها تقع على مقربة من منطقة تندوف التي يوجد فيها مقر جبهة “البوليساريو” الانفصالية..
وتخيم أجواء التصعيد والقطيعة بين الجزائر والمغرب كما تبدو قنوات التواصل والحوار بين قيادتي البلدين شبه منقطعة.
ويخشى مراقبون من انزلاق نحو الأسوأ، وهو ما يطرح فكرة البحث عن دور تاريخي و”عملية جراحية” في العلاقات.
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24 تعليقات
اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وارفع رايتنا واحقن دمائنا ولاتشمت فينا اعدائنا وأرضى عنا..
والله إنهم كالبهلوانات أستغرب كيف يكون مثل هؤلاء جنرالات بتلك الهيئة !!!
هيئة الخنازير
أفتخر أنني مغربي والله الحمد لله على هذه النعمة بلد عظيم يحكمه ملك عظيم
الحقيقة انهم يتخوفون من هروب جماعي للمحتجزين الذين فهموا لعبة انهم يستغلون لخدمة اجندة الكابرانات .. والرؤيا تتضح لهم يوما عن يوم انهم اطالوا محنتهم ومعاناتهم بينما يعيش الصحراويون الوطنيون الاحرار في أمن وامان وفي رغد العيش .. فلم يعد امام المحاصرين سوى الفرار وانى لهم ذلك وهم محاصرون في سجن كبير اسمه تيندوف .. اليوم نطالب المنتظم الدولي برفع الحصار والعسكرة وتسهيل العودة للراغبين في معانقة الوطن ..مع ضمانات دولية لسلامتهم الجسدية والنفسية ..
الى اقدم شنقريحه على اي حماقه ستكون فرصه ذهبيه للمغرب لاسترجاع الصحراء الشرقيه