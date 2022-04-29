شنقريحة يطالب الجيش الجزائري باليقظة ويوجهه نحو “الحدود المغربية”
هبة بريس _ الرباط
طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، من القوات الجزائرية المنتمية للناحية العسكرية الثالثة المقابلة للحدود المغربية، بضرورة ” التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر ”
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية،قول السعيد شنقريحة خلال زيارة العمل والتفتيش التي قام بها إلى القطاع العملياتي الأوسط بالناحية العسكرية الثالثة أمس الخميس.
و هذه المنطقة تعتبرها الجزائر حساسة على اعتبار انها تقع على مقربة من منطقة تندوف التي يوجد فيها مقر جبهة “البوليساريو” الانفصالية..
وتخيم أجواء التصعيد والقطيعة بين الجزائر والمغرب كما تبدو قنوات التواصل والحوار بين قيادتي البلدين شبه منقطعة.
ويخشى مراقبون من انزلاق نحو الأسوأ، وهو ما يطرح فكرة البحث عن دور تاريخي و”عملية جراحية” في العلاقات.
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24 تعليقات
إلى جهنم وبئر المصير النظام الجزائري ظالم وقاتل وسفاح…غادين لنار جهنم دون أن يدروا ذلك…نظام هجين توسعي مستعمر،نظام لقيط أين هي أخلاق المسلمين والمؤمنين من هذا النظام المتعفن، يسري عليهم ما جاء في الذكر الحكيم افلا لعنة الله على القوم الظالمين.صدق الله العظيم
لا حول و لا قوة الا بالله العلي القدير
نسال الله ان تنتصر روح الإخوة و الاسلام و يهدي حكام الجزائر الى الخير كل الخير في الاتحاد ولا للتفرقة..
اللهم انصر حامين الحدود كافة منهم القوات المسلحة الملكية والدرك الحربي والقوات المساعدة وجميع من يحمي الحدود وخاصة حامي الملة والدين والحدود وقائد الاركان المغربية للقوات المسلحة الملكية نصره الله وايده..
السلام عليكم وتحياتي للجميع وشكرا المغرب بلد الشرفاء
المغرب بلد الأمن والأمان والسلم والسلام والإيمان اللهم إحفظ المغرب وملك المغرب وشعب المغرب يارب العالمين الصحراء مغربية شعارنا الخالد الله الوطن الملك..
و الله اشراوطهم ما يلقاوا لي ا جمعها راه هاداك بو كريشة غادي اخرج اعليهم راهم قبطوا العصا في بودنيب و هاته المرة سوف نحرر الجهة الشرقية راه سيدنا الله انصرو مع الجنرال فاروق بلخير ساكتين لان هذا شهر الصلاة و العبادة و الغفران ولكن الى حركوا ولو خشة منين يدوز رمضان غادي نوروهم لي ماعمرهم شافوه و لا عرفوه على المغاربة راه مانوقفوا حتى نوصلوا ليبيا Attention vous jouez avec le feu qui va vous bruler mr BOUKHOUCH CHIN 9RI7A
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهكد وصان رسول الله على الجار وكاد أن يورث الجار اللهم ألف بين قلوبنا وبعد عنا كيد الظالمين اللهم آمين يارب العالمين..
لن تفتح الحدود مادام العسكر هو من يسير البلاد لان مثل هذه القرارات تعلموها من المعسكر الشرقي الذي كانوا يدرسون عنده و الدليل جدار برلين فيوم انهار الاتحاد السوفياتي هدم الجدار و توحدت الالمانيتين و لم تعد هناك عداوة بين الشعبين الذي اصبح شعبا واحدا يقود اوروبا كلها اليوم..
حسبي الله ونعم الوكيل على من هم تسبب فى فرق بين العائلة ولا حولا ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
نظام العسكر في الجزائر يبحث عن تصدير ازمته ومشاكله الدخلية نحو المغرب ، ولكن المغرب لهم بالمرصاد..
الدبلوماسية المغربية قوية وتتجه بشكل صحيح
مسألة وقت ويوجه المغرب اخر ضرباته الذكية وينهي مسألة مغربية الصحراء المغربية وبترسيم الحدود..
بعد فشل النظام الجزائري ديبلوماسيا أصبح يبحث عن منافذ أخرى للتشويش على المملكة..
الشعب المغربي لا يريد لحرب لكن ان فرضت عليه سيدمر الحزائر الحرب ليس سهل لدولة منهكة متل الجزائر لذا انصح العجوز ان يتكمش في تكنته
كل ماهو جميل ممكن ان يتحقق بيننا كجيران يوما ما حيث تجمعنا قواسم مشتركة بالعزيمة والارادة القويتين نستطيع فعل ما يبدو لدى البعض مستحيلا نتمنى ذلك إن شاء الله..
يوم تفتح الحدود يكون يوم عرس مغربي جزائري يسمع به العالم بأكمله وتكون نقطة بداية للمغرب العربي قوة شمال افريقيا لدينا كل الامكانيات لذالك نطلبوا الله ان تتغير العقول القديمة ..
شنگريحة يصل الى الطريق المسدود.سيبرر فشل النظام العسكري..بالحرب بدعوى الدفاع عن القضية الوطنية.فليس لديه ما يخسره سيقدف بالجزائريين الى الجحيم لانه لا يستطيع الالستقالة
العنوان بدون تلك الصورة احسن من أن نرى وجوههم. المليئة بالحقد والكراهية تجاهنا. تلك ماهي إلا محاولة الرأي العام الجزاءري في الداخل. خطط الكابرانات.
قال الله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) هذا قول الخالق ولم نرى الفعل أبدا ولكن نرى كثرت الكلام من الذين يسمون عن أنفسهم مسلمون ..
ان شاء الله يكون خير بين البلدين الشقيقين انما المؤمنون إخوة وسوف ترجع العلاقات الثنائية كما كانت ..
من جهتنا أبدينا الرغبة في التفاوض لفتح الحدود على لسان ملكنا اي انه لا يوجد أي عراقيل من المغرب لان موقفه واضح ومستعد لإعادة فتح الحدود نأمل خيرا في الرئيس الجديد..
اللهم احفظ اخواننا في الجزائر بما حفظت كتابك الكريم وانصرنا على أعداءنا وأعداء الله ..